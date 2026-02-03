Boric defiende candidatura de Bachelet a la ONU ante críticas de Squella y lo califica de frivolidad

El presidente Gabriel Boric defendió la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, tras las críticas del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.

Boric reaccionó a las declaraciones de Squella, quien calificó la postulación de Bachelet como “el amarre más grande que está dejando el Gobierno saliente”. En una entrevista con La Segunda, el senador electo expresó su descontento, afirmando que es “lamentable que en casos tan sensibles se busque amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección”. Squella también afirmó que la candidatura de Bachelet “nace muerta” y que, a pesar del apoyo de Brasil y México, será eventualmente vetada.

En respuesta, Boric utilizó su cuenta en X para resaltar la importancia de la candidatura de Bachelet, recordando que fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025. El presidente destacó que, de ser elegida, Bachelet sería la primera chilena y la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria General de la ONU. Además, subrayó que su inscripción junto a las potencias de América Latina, como México y Brasil, es un hecho significativo.

Boric calificó las críticas de Squella como “una pequeñez y frivolidad tremenda”, enfatizando que la candidatura de Bachelet es motivo de orgullo y eleva el nombre de Chile en el ámbito internacional. Por otro lado, el senador que forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores también expresó su apoyo a la nominación de Bachelet, aunque criticó la forma en que el Gobierno realizó el anuncio.

