Fundación Soymás lanza becas gratuitas 2026 para madres jóvenes, impulsando su formación laboral y acceso al empleo formal

En un esfuerzo por mejorar la inserción laboral de madres jóvenes, la Fundación Soymás ha lanzado su proceso de admisión 2026 para el programa “Sueña sin Límites“, que ofrece becas gratuitas de formación laboral en diversas comunas de la Región Metropolitana de Chile.

La iniciativa se presenta en un contexto donde el desempleo femenino y la maternidad temprana son obstáculos significativos para el acceso al trabajo formal. El programa está dirigido a mujeres de hasta 29 años que son madres, y busca abordar la realidad de muchas que quedan fuera del mercado laboral tras convertirse en madres. A través de esta propuesta, se ofrece capacitación gratuita en oficios de alta empleabilidad, así como un modelo de acompañamiento integral que tiene como objetivo romper ciclos de vulnerabilidad.

Entre las áreas de formación se incluye un curso en análisis de datos, que se impartirá en la sede de Inacap en Maipú. Además de la capacitación, el programa proporciona acompañamiento psicosocial, redes de empleabilidad y apoyo en la inserción laboral. La duración del programa es de nueve meses y se ofrece en modalidad híbrida, lo que permite a las participantes combinar clases presenciales y en línea. Para facilitar la permanencia de las estudiantes, se ofrecen beneficios como materiales sin costo, talleres de desarrollo personal, herramientas de ahorro, apoyo en la búsqueda de prácticas laborales y visitas a empresas relacionadas con cada oficio.

Bárbara Etcheberry, directora ejecutiva de Fundación Soymás, destacó la importancia del programa, afirmando: “En Soymás no solo enseñamos oficios: acompañamos a cada mujer en su proceso de crecimiento personal y profesional. Creemos en su potencial y en el poder que tienen para cambiar la historia de sus hijos y de sus comunidades”. Desde su inicio, el programa ha impactado a más de 800 madres jóvenes a lo largo de ocho generaciones, muchas de las cuales han logrado insertarse en el mercado laboral o han iniciado sus propios emprendimientos.

El proceso de postulación estará abierto hasta marzo de 2026. Los requisitos para participar incluyen residir en la Región Metropolitana, tener hasta 29 años, ser madre de hijos o hijas mayores de seis meses y haber completado la enseñanza media. Edith Varas, una de las egresadas del programa en Análisis de Datos, compartió su experiencia: “Desde que entré a la fundación, la vida de mi hijo y la mía cambió por completo. Uno piensa que es imposible, pero no. Estas becas realmente cambian vidas”. Las postulaciones se pueden realizar a través del sitio web de la fundación.