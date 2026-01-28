Delcy Rodríguez celebra desbloqueo de activos venezolanos en EEUU tras diálogo con Trump y compra de equipos médicos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos, resultado de diálogos con el Gobierno de Donald Trump.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez informó que estos recursos liberados se destinarán a la compra de equipos para hospitales en Venezuela. La líder chavista destacó que se han establecido “canales de comunicación de respeto y de cortesía” con el presidente Trump y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda de trabajo, (…) nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando, y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales”, afirmó Rodríguez. Además, mencionó que el dinero también se utilizará para adquirir equipos para el sistema eléctrico y la industria del gas en el país caribeño.

El Gobierno venezolano ha denunciado en varias ocasiones que miles de millones de dólares, así como oro y otros activos, están bloqueados en el extranjero debido a sanciones internacionales, incluidas las impuestas por Estados Unidos. Rodríguez asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, en medio de una serie de ataques en Venezuela.

La presidenta encargada abogó por un “diálogo diplomático para dirimir las controversias”, afirmando que desde el 3 de enero han planteado que las diferencias sean resueltas a través de la conversación política entre autoridades de ambos países.

Este mismo día, el presidente Trump comentó que tiene una “muy buena relación” con el Gobierno venezolano, a pesar de las declaraciones de Rodríguez, quien el lunes había manifestado que no acepta “órdenes” externas. “Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación”, declaró Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.