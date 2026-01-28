Gustavo Petro llama a colombianos en el exterior a regresar, denunciando condiciones de vida inhumanas en Chile, Argentina y EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina a regresar a su país, argumentando que en esas naciones son tratados de manera inhumana. Durante un evento en Bogotá, donde presentó los planes para la restauración de un hospital, Petro afirmó: “Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles”.

El mandatario colombiano destacó que la promesa de una vida próspera en el extranjero a menudo resulta ser un “error”, ya que muchos migrantes enfrentan condiciones laborales precarias que ponen en riesgo su salud y seguridad. En su discurso, Petro mencionó las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU., que han llevado a miles de detenciones y a situaciones trágicas en ciudades como Mineápolis.

Petro subrayó que muchos colombianos en el exterior sufren accidentes laborales graves y enfermedades relacionadas con trabajos de alto riesgo, lo que pone de manifiesto la falta de protección y garantías para esta población. “Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos”, agregó el presidente, quien también señaló que solo una pequeña parte de los migrantes logra alcanzar una estabilidad económica, mientras que muchos regresan a Colombia “sin salud y sin patrimonio”.

En un contexto más amplio, el presidente Petro se prepara para una reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, programada para el 3 de febrero. Este encuentro ha generado gran expectativa en Colombia, donde se especula sobre los temas que ambos mandatarios discutirán, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela. La relación entre Petro y Trump ha estado marcada por tensiones y críticas, especialmente en lo que respecta a las operaciones militares de EE.UU. en la región y las sanciones impuestas a Petro.

La situación de los migrantes colombianos en el extranjero y las políticas de ambos gobiernos serán temas centrales en la agenda de la reunión, que se espera tenga un impacto significativo en las relaciones bilaterales.