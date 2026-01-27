«Socios de la Parrilla» regresa con nuevo formato: conductores visitan casas de famosos para conversaciones íntimas y reveladoras

Canal 13 se alista para el lanzamiento de la nueva temporada de «Socios a la Parrilla», que será conducida por Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Este cuarto ciclo del programa promete una experiencia renovada para los televidentes, destacando una de sus principales innovaciones: los conductores visitarán las casas de diversas celebridades. Este enfoque busca generar conversaciones más íntimas y profundas, permitiendo que los invitados compartan momentos y confesiones que no habían sido revelados anteriormente en la pantalla.

El chef Rodrigo Barañao, quien ha sido un pilar en las temporadas pasadas, seguirá formando parte del equipo, aportando su experiencia culinaria y su toque especial a cada episodio.

Aunque Canal 13 aún no ha anunciado la fecha exacta de estreno, se espera que la nueva temporada se estrene en los próximos meses. Este programa se perfila como una de las apuestas más importantes de la cadena para el horario estelar de 2026, junto con el anticipado lanzamiento de su nuevo reality show «Vecinos al Límite».

Con estas novedades, Canal 13 busca consolidar su posición en la televisión chilena, ofreciendo contenido fresco y atractivo para su audiencia.