Generación eléctrica en 2025 cae -0,2% a 85.383,4 GWh, mientras energías renovables no convencionales siguen en aumento

La generación bruta del Sistema Eléctrico Nacional de Chile experimentó una leve disminución del 0,2% en 2025, alcanzando un total de 85.383,4 GWh. Este dato fue revelado en el último Reporte mensual del Coordinador Eléctrico Nacional, que también destacó el crecimiento significativo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que alcanzaron 37.462,1 GWh. Dentro de este contexto, la energía solar mostró un notable aumento del 9,8% en comparación con 2024, generando 20.490 GWh, mientras que la energía eólica creció un 9,7%, alcanzando 12.194 GWh.

El informe también señala un incremento del 6,6% en la capacidad instalada del parque generador, que ahora se sitúa en 39.199 MW. De esta capacidad, 20.819 MW corresponden a centrales de ERNC, mientras que 18.379 MW son de unidades convencionales, que incluyen tanto térmicas como hidroeléctricas.

En términos de demanda, la máxima bruta horaria también mostró un aumento, alcanzando los 13.093 MWh, lo que representa un crecimiento del 7,4% en comparación con el año anterior.

Por otro lado, las ventas de energía totalizaron 70.530 GWh, de los cuales 49.032 GWh correspondieron al sector de clientes libres, lo que implica un incremento del 0,9%. Sin embargo, las ventas en el sector de clientes regulados disminuyeron un 1,3%, situándose en 30.498 GWh.