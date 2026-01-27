Julio Iglesias emprende acciones legales contra medios por acusaciones de abuso sexual y busca 200 millones en daños

Julio Iglesias planea demandar a Univisión y el diario eldiario.es por 200 millones de dólares tras acusaciones de abuso sexual.

El cantante español Julio Iglesias ha decidido tomar acciones legales contra los medios que publicaron acusaciones de abuso sexual en su contra, formuladas por dos extrabajadoras. Según su equipo legal, la demanda se presentará por un monto de 200 millones de dólares, argumentando que estas publicaciones han dañado gravemente su honor y reputación internacional.

La controversia comenzó el 13 de enero, cuando una investigación conjunta reveló las acusaciones de agresión sexual contra Iglesias. Sin embargo, el 23 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó el caso, desestimando las denuncias de las exempleadas. La defensa del artista argumentó que los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre los supuestos hechos ocurridos en Bahamas y República Dominicana, donde se habrían desarrollado los incidentes.

Los abogados de Iglesias han calificado las acusaciones como un “montaje emocional”, alegando que los medios de comunicación utilizaron actrices para dramatizar los testimonios y manipular las voces, presentando relatos falsos como si fueran verdades absolutas. A pesar de que la demanda aún se encuentra en fase de estudio, se ha informado que el cantante se siente “indignado y muy tocado anímicamente”, y está decidido a reclamar una compensación por el daño a su imagen pública.

La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito del espectáculo, dado el estatus de Iglesias como una figura icónica de la música española y su extensa carrera internacional. La respuesta de los medios y la evolución de la demanda serán seguidas de cerca por sus seguidores y la opinión pública.