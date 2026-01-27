Cris MJ lanza su esperado álbum “Las Filtradas” antes de su histórico show en el Estadio Nacional

Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”, que ya está disponible en plataformas digitales y reúne 18 canciones.

El artista chileno Cris MJ ha presentado oficialmente su nuevo álbum titulado “Las Filtradas”, una producción que incluye un total de 18 canciones y que ya se puede escuchar en diversas plataformas digitales. Este lanzamiento se produce en un momento clave de su carrera, ya que el álbum toma su nombre de un fenómeno que ha generado gran expectación entre sus seguidores: muchos de los temas habían circulado previamente de manera no oficial, lo que aumentó el interés por su trabajo.

“Las Filtradas” se considera una continuación del álbum “Apocalipsis”, el cual marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Cris MJ y lo consolidó en el panorama del reggaetón chileno. En esta nueva entrega, el artista mantiene su enfoque en el reggaetón de la mata, incorporando también elementos de trap latino y sonidos contemporáneos, sin perder la esencia que ha caracterizado su propuesta musical.

El álbum cuenta con colaboraciones de destacados artistas tanto nacionales como internacionales. Entre los invitados se encuentran FloyyMenor, Bryant Myers y NesyPandaBlack, quienes aportan su talento en diferentes temas del proyecto. El listado de canciones incluye títulos como “Pensando Brígido”, “No Me Salga Con Esa”, “Visto Caro”, “Botellita de Champagne”, “Romper La Disco”, “Curiosidad”, y “Hoy Te Toca” (con FloyyMenor), entre otros.

Además, Cris MJ tiene programada una presentación en el Estadio Nacional el 17 de abril de 2026, donde se convertirá en el primer artista urbano chileno en encabezar un show propio en este emblemático recinto, un evento que representa un hito significativo para el género a nivel local. Las entradas para este esperado concierto están disponibles a través de Puntoticket.