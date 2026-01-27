A partir de febrero de 2026 podrás pagar el Metro y Tren Nos con tarjetas bancarias

El ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, anunció que a partir del 13 de febrero de 2024, los usuarios del Metro y del Tren Nos podrán utilizar tarjetas bancarias para pagar sus viajes, una medida que busca modernizar el sistema de transporte público del país. Esta iniciativa, que se implementará en colaboración con las empresas Visa y Mastercard, permitirá a los pasajeros abonar sus pasajes utilizando tanto tarjetas físicas como dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y relojes inteligentes.

Muñoz destacó que el nuevo sistema de pago mantendrá la intermodalidad, similar a lo que se realiza actualmente con la tarjeta Bip!, lo que significa que los usuarios podrán utilizar una sola tarjeta para pagar varios medios de transporte dentro de un horario determinado, conservando el costo de un solo pasaje. El ministro también mencionó que, aunque el sistema comenzará en el Metro y el Tren Nos, se espera que para fines de 2026 se extienda a los buses del sistema RED, implementándose de manera escalonada y controlada.

Felipe Bravo, gerente general de Metro, calificó esta medida como un “desafío relevante y un paso estratégico en nuestro proceso de modernización”. Según Bravo, la incorporación del pago sin contacto con tarjetas bancarias mejorará la experiencia de viaje y alineará el sistema chileno con los estándares internacionales de transporte público.

María Constanza Villalobos, gerenta general de EFE Central, también subrayó que esta nueva modalidad de pago ofrecerá una experiencia de viaje más rápida y conectada con el resto del sistema de transporte público. Desde el Ministerio de Transportes se recordó que el uso de tarjetas bancarias en el transporte público ya se encuentra vigente en varias ciudades chilenas, como Copiapó, Rancagua, Chillán, Temuco y Punta Arenas, y que se sumarán próximamente Antofagasta y La Serena.

Esta modernización del sistema de pago en el transporte público chileno se enmarca en un esfuerzo más amplio por mejorar la infraestructura y la experiencia de los usuarios, en un contexto donde la digitalización y la comodidad son cada vez más demandadas por los ciudadanos.