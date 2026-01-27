Chile busca seguir el ejemplo de Australia con proyecto de ley que prohíbe redes sociales a menores de 16 años

El senador Felipe Kast (EVO) ha presentado un proyecto de ley en Chile que busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, siguiendo el modelo implementado en Australia. La iniciativa tiene como objetivo principal la verificación de la edad de los usuarios, la protección de datos personales y la imposición de multas a las empresas que no cumplan con estas normativas.

Kast explicó que esta medida es necesaria debido a los efectos negativos que las redes sociales pueden tener en el desarrollo de los niños y adolescentes. “Hemos ingresado un nuevo proyecto de ley que busca replicar la norma que se aplicó en Australia, que prohíbe las redes sociales para todas las niñas y niños menores de 16 años. Hoy esta es una verdadera epidemia que ha impedido a nuestros hijos desarrollarse con integridad tanto en los colegios como fuera de ellos”, afirmó el legislador.

El proyecto exige a las plataformas de redes sociales implementar un sistema de verificación de edad efectivo, trasladando la responsabilidad del acceso a cuentas de menores a las propias plataformas, en lugar de recaer en los padres. Kast también mencionó que “hoy miles de niños y niñas están expuestos a redes sociales diseñadas para generar adicción, ansiedad y dependencia”.

En Chile, la única legislación vigente que aborda esta problemática es la Ley 21.430, que busca proteger los derechos de los niños en entornos digitales. Además, se implementarán dos nuevas leyes en 2026: una que prohibirá el uso de teléfonos celulares en colegios a partir de marzo y otra que comenzará a regir en diciembre, enfocada en la protección de datos de menores. Sin embargo, estas medidas no abordan directamente el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

En enero de 2025, el diputado Rubén Oyarzo presentó un proyecto similar al de Kast, que se centraba en menores de 14 años, pero esta iniciativa no avanzó. Kast subrayó la importancia de tener una supervisión estatal sobre las plataformas de redes sociales para evitar que estas afecten indebidamente a los niños.

La propuesta de Kast ha generado reacciones en el ámbito político, con críticas de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien acusó a la UDI de enviar señales confusas respecto a la protección de los menores en el entorno digital. La ministra Lobos también se unió a las críticas, señalando la falta de avance en la iniciativa.

En el contexto de la legislación sobre el uso de redes sociales, se espera que la discusión sobre este proyecto continúe en el Congreso, en medio de un clima de creciente preocupación por el bienestar de los menores en el entorno digital.