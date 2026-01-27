Congreso aprueba nueva Ley de Convivencia Escolar para erradicar el acoso y promover el bienestar en las aulas

El Senado de Chile aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de Convivencia Escolar, que busca erradicar el acoso y la violencia en las escuelas.

Este martes, el Senado chileno dio luz verde al informe de la Comisión Mixta relacionado con el proyecto de ley de Convivencia Escolar, el cual fue respaldado con 30 votos a favor y una abstención. Con esta aprobación, la iniciativa está lista para convertirse en ley, tras haber sido previamente aprobada por la Cámara Baja el lunes. El objetivo principal de esta legislación es prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y cualquier forma de violencia en los establecimientos educativos, estableciendo lineamientos claros para fomentar un ambiente de respeto y buen trato tanto dentro como fuera de las aulas.

El informe de la Comisión Mixta resolvió las diferencias que surgieron durante la tramitación del proyecto entre las dos cámaras del Congreso. Entre los aspectos destacados de la nueva Ley de Convivencia Escolar se encuentran la implementación de instrumentos y estructuras que los establecimientos deben adoptar para cumplir con sus objetivos. Además, la normativa establece que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas conductas y, en caso de que se produzcan vulneraciones, están obligadas a reportarlas.

La ley también contempla diversas sanciones para aquellos que incumplan las disposiciones establecidas. Un elemento clave de esta normativa es la creación del Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, que estará compuesto por cinco profesionales con experiencia en políticas públicas, educación y convivencia escolar, quienes ejercerán sus funciones durante un período de seis años.

La aprobación de esta ley se produce en un contexto donde el Gobierno ha enfatizado la importancia de abordar el acoso escolar y la violencia en las escuelas, y se espera que su implementación contribuya a mejorar el clima educativo en el país.