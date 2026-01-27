Jaime Vadell a sus 90 años reflexiona sobre la vejez: “Ser viejo es bastante penca” y comparte su experiencia en el teatro

Jaime Vadell, a sus 90 años, continúa brillando en el teatro con la obra ”No me deje hablando solo”, dirigida por Rodrigo Bastidas.

El reconocido actor chileno Jaime Vadell, uno de los más destacados en el ámbito teatral y televisivo del país, sigue activo en su carrera artística a pesar de su avanzada edad. En una reciente entrevista con Biobío Chile, Vadell compartió sus reflexiones sobre la vejez y su pasión por el teatro, que lo mantiene en el escenario. “Estoy activo. Eso es una suerte, por supuesto. Yo todavía no me convenzo de que tengo 90 años; son muchos años”, comentó el actor, conocido por su participación en teleseries como ”La Madrastra”, ”Aquelarre” y ”Amores de mercado”.

Durante la conversación, Vadell no dudó en expresar su perspectiva sobre los desafíos de la vejez. “Suerte o mala suerte, no sé, porque ser viejo es bastante penca”, afirmó, al tiempo que enumeró algunas de las limitaciones que enfrenta. Mencionó que ya no puede caminar rápido ni subir o bajar escaleras con la misma agilidad que antes, y que ahora necesita apoyarse en el pasamanos por miedo a caerse. Además, reveló que la lectura se ha vuelto un reto, ya que utiliza anteojos y una lupa para poder leer el diario, lo que le resulta cansado.

El actor, que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025, también reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado tras su fallecimiento. “Quiero que me recuerden como un actor bueno y una buena persona. La bondad está un poco desacreditada, porque está puesta en primer lugar más bien la pícara, la picaresca, la astucia. Sería raro que me recordaran por astuto, porque no soy astuto, pero yo creo que soy buena persona. Es muy importante ser buena gente”, concluyó Vadell.

A pesar de los retos que presenta la edad, Jaime Vadell sigue siendo un referente en el mundo del espectáculo en Chile, demostrando que la pasión por el arte no tiene límites de edad.