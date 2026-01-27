Los seguros para pymes permiten enfrentar contingencias que afectan la continuidad operativa, las finanzas y el cumplimiento contractual.

En Chile, las pequeñas y medianas empresas deben conocer qué opciones existen y cómo funcionan para tomar decisiones informadas.

Además, cuando participan en licitaciones públicas, la seriedad de la oferta y otros instrumentos de respaldo pueden determinar la adjudicación.

¿A qué tipo de seguro puede optar una pyme?

Una pyme puede acceder a diversas pólizas según su actividad económica, tamaño y exposición al riesgo. En Chile, los seguros más utilizados por este segmento incluyen:

Seguros de garantía : respaldan las obligaciones ante entidades públicas y privadas , especialmente en contratos asociados a obras, servicios o suministros.

: , especialmente en contratos asociados a obras, servicios o suministros. Seguros contra incendios y sismos : regulados por la normativa vigente y relevantes para proteger infraestructura y activos.

: regulados por la normativa vigente y relevantes para proteger infraestructura y activos. Seguros de responsabilidad civil : que cubren daños a terceros derivados de las operaciones.

: que cubren daños a terceros derivados de las operaciones. Seguros de caución : usados para garantizar el cumplimiento de contratos con organismos del Estado bajo la Ley de Compras Públicas.

: usados para garantizar el cumplimiento de contratos con organismos del Estado bajo la Ley de Compras Públicas. Seguros de transporte: útiles para empresas que movilizan carga o dependen de cadenas logísticas.

¿Cuánto cuesta un seguro para una pyme?

El costo de un seguro depende del tipo de póliza, del nivel de riesgo y del monto asegurado.

En Chile, las aseguradoras evalúan rubros, historial de siniestros y exposición operativa. Debido a ello, la prima final resulta distinta entre empresas, incluso cuando pertenecen al mismo sector.

Por su parte, los seguros patrimoniales, como incendios o responsabilidad civil, calculan sus costos según el valor de reposición de bienes y la probabilidad estimada de daño. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) supervisa el mercado y publica normativa relacionada con condiciones de pólizas y estados financieros.

¿Qué cubre el seguro pyme?

El alcance de un seguro pyme depende del tipo de protección que se contrate. Sin embargo, las coberturas más habituales incluyen:

Daños materiales por incendios, explosiones o sismos.

por incendios, explosiones o sismos. Pérdidas derivadas de robo , siempre que el plan incluya esta protección.

, siempre que el plan incluya esta protección. Responsabilidad civil por daños a terceros.

por daños a terceros. Paralización de actividades por eventos cubiertos.

por eventos cubiertos. Incumplimientos contractuales cuando se trata de seguros de garantía exigidos en el marco de compras públicas o acuerdos privados.

En contratos estatales, los seguros vinculados a la seriedad de la oferta o al fiel cumplimiento solo cubren las obligaciones indicadas en las bases administrativas.

Las garantías no sustituyen las responsabilidades legales del contratista, pero permiten que el Estado reduzca los riesgos de incumplimiento.

Otros seguros relevantes para pymes

Además de los seguros tradicionales, algunas empresas requieren pólizas específicas, como:

Seguros de crédito comercial.

Seguros de flotas vehiculares.

Seguros tecnológicos o de interrupción operativa.

Seguros de transporte nacional e internacional.

Empresas como Avla ofrecen cauciones y garantías adaptadas a procesos licitatorios y operaciones privadas, lo que facilita cumplir requisitos contractuales sin afectar el flujo de caja.

Aspectos estructurales en la elección de seguros para pymes

Los seguros para pymes cumplen un rol central en la continuidad operativa y en el cumplimiento de obligaciones frente a clientes y entidades públicas.

Al revisar alternativas, hay que analizar las coberturas, los costos y las condiciones aplicables según el tipo de actividad.

Además, evaluar el respaldo de la aseguradora y la adecuación de cada póliza permite que las empresas protejan sus activos y mantengan la estabilidad operativa incluso ante contingencias.