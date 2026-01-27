Estudiantes de Punta Arenas organizan exitosa campaña de recolección de víveres para ayudar a familias afectadas por incendios en Bío Bío

Estudiantes del IP-CFT Santo Tomás Punta Arenas han lanzado una campaña solidaria para ayudar a las familias afectadas por los recientes incendios forestales en la región del Bío Bío, tras su participación en los Trabajos Voluntarios de Verano 2026.

Los estudiantes, que previamente colaboraron en la localidad de Tomé y Dichato, decidieron organizar esta iniciativa solidaria poco después de regresar a Punta Arenas. La campaña busca recolectar donaciones para las comunidades de Lirquén, Penco y Punta de Parra, que han sufrido daños significativos debido a los incendios.

Roberto Oyarzo, estudiante de Técnico en Administración Logística y uno de los líderes de la campaña, explicó que la idea surgió a raíz del vínculo que establecieron con los habitantes de las zonas afectadas durante su trabajo voluntario. “Unos días después de venirnos comenzaron los incendios, así que se nos ocurrió como voluntariado de Santo Tomás hacer un centro de acopio en ayuda de los damnificados del Bío Bío”, comentó Oyarzo.

La primera fase de la campaña concluyó el pasado viernes, logrando una notable respuesta de la comunidad local. Se recolectaron botellones de agua, útiles de aseo, alimentos no perecibles y comida para mascotas, logrando llenar casi un camión con las donaciones. Oyarzo destacó el éxito de la iniciativa, agradeciendo a todos los que contribuyeron: “Fue todo un éxito. Logramos juntar un camión casi repleto, por lo que agradecemos a todas las personas que nos apoyaron”.

La campaña solidaria continuará en los próximos días, manteniendo abierta la recolección de alimentos no perecibles, agua, cereales y otros insumos necesarios para ayudar a las familias afectadas por la emergencia en el Bío Bío.