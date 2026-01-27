Adriana Vacarezza comparte emotivo reencuentro familiar y recibe una ola de cariño en redes sociales tras su regreso

Adriana Vacarezza regresa a la televisión tras años de ausencia, revelando detalles sobre su vida personal y su salud.

A finales de 2022, la actriz Adriana Vacarezza hizo su esperado regreso a la televisión, concediendo su primera entrevista en años a “Only Fama”. Durante la conversación, Vacarezza compartió los motivos que la llevaron a alejarse del mundo de las teleseries, los cuales están relacionados con un delicado problema de salud que enfrentó en el pasado.

En la entrevista, la actriz también tocó brevemente aspectos de su vida familiar, incluyendo su relación con su hermana, Marcela Vacarezza. Sin embargo, una de sus declaraciones generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ellas. Ante estos rumores, Marcela Vacarezza se apresuró a aclarar la situación, desmintiendo cualquier tipo de quiebre en su relación.

Por otro lado, el esposo de Adriana, el deportista de alto riesgo Rafael Araneda, comentó que recibió una compensación económica por un evento específico, pero no por una reciente hazaña arriesgada que realizó.

A pesar de los rumores, la familia Vacarezza-Etcheverry parece estar unida. Recientemente, se reunieron para celebrar un matrimonio, lo que fue confirmado por Adriana a través de una publicación en Instagram. En la imagen, la actriz aparece junto a su hermana Titi, Claudia y Marcela, con el mensaje: “Yo, mi hermana Titi, Claudia y Marcela. Matrimonio de la hija de la Titi. Enero 2026”.

Los seguidores de Vacarezza han mostrado su apoyo y cariño en las redes sociales, llenando sus publicaciones de elogios y buenos deseos. Comentarios como “Te ves radiante con tu linda sonrisa”, “tienes un brillo especial” y “absolutamente hermosa, divina, elegante” han sido frecuentes desde su regreso a la pantalla, reflejando el afecto que sus fans sienten por ella.