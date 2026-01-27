Alerta por calor extremo en Santiago: temperaturas alcanzarán hasta 37 °C en Lampa, Colina y Tiltil esta semana

La Región Metropolitana de Chile experimentará temperaturas extremas, alcanzando hasta 37°C en algunas comunas, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Este martes, la meteoróloga Michelle Adam, durante su intervención en el programa Tu Día, informó que se prevén máximas de 32°C para la jornada, pero advirtió que el miércoles las temperaturas podrían ascender a 34°C en Santiago. Adam destacó que, en ciertas áreas como Lampa, Colina y Tiltil, los termómetros podrían llegar a marcar hasta 37°C. “En la estación de Quinta Normal llegaremos a los 35°C, en la estación de Lampa, Colina y Tiltil probablemente lleguemos cercano a los 37°C”, afirmó la experta.

La meteoróloga explicó que la diferencia entre alcanzar 35°C y 37°C será notable, especialmente por la duración del periodo de altas temperaturas. “Lo que más se nota es que el horario de altas temperaturas se extiende por mucho rato. O sea, estamos cerca de las 12:30, una de la tarde, ya llegamos a los 30º, y no paran estos 30º, no bajamos de ese valor, hasta aproximadamente las 20:00 horas, yo diría 19:00, 20:00 horas”, detalló Adam.

Al ser consultada sobre si este fenómeno puede considerarse una ola de calor, Adam aclaró que se trata más bien de un evento de altas temperaturas, ya que se espera que este calor intenso se presente principalmente durante dos días: miércoles y jueves. Para que se considere una ola de calor, las temperaturas deben superar el umbral habitual para la época y mantenerse por al menos tres días consecutivos.

Además, se anticipa que la próxima semana se registren precipitaciones en la capital, con acumulados que podrían alcanzar hasta 35 mm, lo que contrasta con el actual escenario de calor extremo.