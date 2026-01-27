Germán Valenzuela regresa a la televisión tras 20 años: revela su transformación física y compromiso social en el sur de Chile

Germán Valenzuela, el emblemático periodista chileno, hizo su regreso a la televisión en el programa Buenos Días a Todos, tras casi dos décadas de ausencia. El exnotero se conectó en vivo desde Cochamó, en la región de Los Lagos, para informar sobre un naufragio ocurrido en el estuario de Reloncaví.

Valenzuela, quien fue parte del equipo de Buenos Días a Todos desde su inicio hasta 2004, se trasladó posteriormente a Canal 13. Durante su tiempo alejado de la pantalla, ha estado involucrado en labores de apoyo a las víctimas de incendios forestales en el sur de Chile. En una reciente entrevista con el diario La Última Noticia (LUN), el periodista compartió que se ha radicado en el sur del país y que se sometió a un bypass gástrico, lo que le ha permitido perder más de 35 kilos.

El periodista expresó que su decisión de cambiar su estilo de vida se tomó durante la pandemia, buscando “ser feliz” y vivir de manera más sencilla. “Ya no me canso, subo escaleras corriendo, subo y bajo el cerro. Ahora me atrevo a hacer cosas que antes no había hecho porque estaba muy pesado, muy gordo”, comentó Valenzuela, recordando su transformación personal desde 2020.

Su regreso a la televisión ha sido bien recibido por los televidentes, quienes lo recuerdan por su carisma y dedicación en el periodismo. Germán Valenzuela continúa siendo una figura relevante en el ámbito de los medios en Chile, y su compromiso con la comunidad se ha mantenido firme a lo largo de los años.