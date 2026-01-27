Trump minimiza declaraciones de Delcy Rodríguez y reafirma su “muy buena relación” con la presidenta interina de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantiene una “muy buena relación” con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, quien había declarado que su país no acepta órdenes de “ningún factor externo”.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump minimizó los comentarios de Rodríguez, que se produjeron tras una serie de tensiones entre ambos países. “Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación”, expresó el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Rodríguez, realizadas el lunes, enfatizaron la soberanía de Venezuela, afirmando que el país no se someterá a presiones externas. “El pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo”, subrayó Rodríguez, en respuesta a comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que ella consideró “poco pertinentes” y “ofensivas”.

Rodríguez hizo estas afirmaciones durante un encuentro con representantes de importantes empresas del sector petrolero, incluyendo a Repsol, Chevron y Shell. En su discurso, la presidenta interina también destacó que no temen a las relaciones con Estados Unidos, pero que estas deben basarse en el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos. “No tenemos miedo, tampoco tenemos miedo a relaciones con los Estados Unidos, pero deben ser de respeto”, insistió.

Por otro lado, un informe de CNN indica que Estados Unidos está preparando un aumento significativo de la presencia de la CIA en Venezuela, con el objetivo de influir en la situación política del país. Según el medio, la inteligencia estadounidense busca facilitar el reingreso de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela. Una fuente anónima mencionó que “el Departamento de Estado planta la bandera, pero la CIA es la que realmente ejerce la influencia”.