Raquel Argandoña elogia a Naya Fácil por su labor solidaria y revela que son vecinas en Reñaca

Raquel Argandoña elogió a Naya Fácil por su labor solidaria en la región del Biobío tras los incendios forestales.

Durante el programa “Tal Cual”, la reconocida figura de la televisión chilena, Raquel Argandoña, destacó la labor de la influencer Naya Fácil, quien ha estado activa en la ayuda a los damnificados por los recientes incendios forestales en la región del Biobío. Argandoña resaltó el compromiso de Naya, quien ha estado presente en diversas localidades del sur, trabajando directamente en la entrega de ayuda a los afectados. “Unos amigos me dicen: ‘Oye, pero si la Naya Fácil va a salir con cuatro camiones’. ¡Qué ganas de ayudar! O sea, a ella uno le tiene confianza, porque sabe que no se va a robar las cosas. A lo que hemos llegado”, expresó Argandoña, mostrando su admiración por la influencer.

Los elogios de Argandoña no se limitaron a este programa, ya que también en “Fiebre de Baile” volvió a resaltar la labor de Naya Fácil. En una conversación con el portal “Noticias y Espectáculos”, la opinóloga afirmó: “Es que yo encuentro que ella es total, ella está haciendo lo que debería haber hecho el Gobierno”. Argandoña subrayó que Naya es la primera en llegar a las zonas afectadas y en ofrecer soluciones, sin buscar protagonismo en redes sociales. “No se anda sacando la foto ni la anda subiendo y es una persona confiable”, añadió.

Además, Raquel Argandoña reveló que Naya Fácil es su vecina en la Quinta Región, lo que la llevó a hacerle una invitación especial: “Sé que es vecina mía en Reñaca jaja me enteré, así que ojalá que la vea y nos tomamos una cosita”, concluyó.

Naya Fácil, por su parte, ha manifestado su decisión de no participar en ciertos eventos y ha denunciado situaciones de discriminación, lo que ha generado un debate en torno a su figura y su impacto en la comunidad.