A partir del 13 de febrero, el Metro de Santiago aceptará pagos con tarjetas bancarias en formato físico y virtual

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile ha confirmado que a partir del 13 de febrero, los usuarios del Metro de Santiago y del Tren Nos podrán utilizar tarjetas de crédito para pagar sus pasajes.

La nueva medida permitirá a los pasajeros realizar el pago tanto con tarjetas físicas como a través de dispositivos móviles, incluyendo teléfonos celulares y smartwatches. Sin embargo, es importante destacar que esta opción estará disponible únicamente para el pasaje adulto, excluyendo a estudiantes y adultos mayores.

Fernando Rabat, quien asumirá como nuevo ministro de Transportes, fue el encargado de comunicar esta iniciativa. El actual ministro, Juan Carlos Muñoz, explicó en una entrevista con 24 horas que esta opción de pago busca facilitar el acceso al transporte público dentro del sistema Red Movilidad. “Nos llena de satisfacción sumar nuevas opciones de pago para el transporte público”, afirmó Muñoz, añadiendo que los usuarios podrán disfrutar de la intermodalidad entre el Metro y el Tren Nos al utilizar este nuevo método de pago.

La implementación de esta modalidad de pago se realizará de manera progresiva, con planes de extender su uso a otros medios de transporte público. Según las proyecciones, se espera que para finales de 2026, el sistema de pago con tarjetas bancarias también esté disponible para los buses públicos.

Muñoz también comentó sobre el enfoque escalonado de esta tecnología, que se introducirá de forma controlada. En esta primera fase, el sistema estará disponible en los servicios mencionados, con la intención de expandirlo a otros medios de transporte en el futuro.

Por otro lado, cabe recordar que desde marzo del año pasado, el Zoológico del Parque Metropolitano ha permanecido cerrado al público debido a las obras del nuevo teleférico Pío Nono, lo que ha generado un impacto en la oferta recreativa de la zona.