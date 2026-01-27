Ejecutiva bancaria revela que Amparo Noguera facilitó claves para estafa millonaria: “Ella autorizó todas las operaciones”

La actriz chilena Amparo Noguera se encuentra en una complicada situación tras ser víctima de una estafa que le costó cerca de $700 millones en solo una semana. En el desarrollo de la investigación, cuatro personas han sido imputadas por su participación directa en el delito, aunque la recuperación del dinero perdido por la actriz se presenta como un desafío significativo.

Según los informes, Noguera habría sido la responsable de autorizar y llevar a cabo las operaciones que facilitaron la estafa. Esta información fue confirmada por una ejecutiva bancaria que se vio involucrada en el caso y que ofreció su testimonio en un programa de televisión. La trabajadora explicó que, para acceder a los productos bancarios de un cliente, es necesario pasar por un proceso de validación que incluye la presentación del RUT y una clave personal. “Si tú no ingresas con una validación, yo no tengo acceso como ejecutiva dentro del mismo banco a poder ingresar a tus productos bancarios”, afirmó la ejecutiva.

La estafadora se hizo pasar por Noguera, alegando problemas con una compra, lo que llevó a la ejecutiva a atender la llamada. La trabajadora recordó que la voz de la persona que llamó no coincidía con la edad que debería tener según el RUT que proporcionó, lo que le generó sospechas. Sin embargo, la situación se complicó cuando los delincuentes contactaron a la actriz, instándola a seguir el procedimiento indicado para completar la compra.

La extrabajadora del banco concluyó que, en el caso de Amparo Noguera, quedó claro que ella entregó todas las claves necesarias para que los estafadores pudieran acceder a su información. “Cuando tú llamas al banco, pasas un filtro de validación que es tu RUT y la clave, y ella tenía acceso a esa información, claramente no pasa por un tema del banco”, subrayó.

En el contexto de esta situación, la Ley 20.720 en Chile permite a las personas en quiebra personal detener el acoso de los acreedores y comenzar de nuevo, aunque el proceso puede ser complicado y los plazos suelen ser menores a 12 meses. La actriz, que fue desvinculada de su trabajo tras el escándalo, enfrenta ahora un camino incierto para recuperar su dinero.