Luto en el doblaje latino: fallece Alexis Ortega, voz de Tom Holland en Spider-Man y actor destacado a los 38 años

A los 38 años, el actor de doblaje Alexis Ortega, conocido por ser la voz latina de Tom Holland en Spider-Man, ha fallecido, dejando un vacío en la industria del doblaje mexicano.

La triste noticia fue anunciada a través de las redes sociales de Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), una organización que promueve y reconoce el trabajo del doblaje en Latinoamérica. Posteriormente, el medio especializado World Dubbing News confirmó el deceso mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, donde expresaron: “Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil.”

Alexis Ortega se destacó en la industria del doblaje por su trabajo en importantes producciones cinematográficas. Entre sus roles más memorables se encuentra el de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, en películas como ‘Capitán América: Civil War’, ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Vengadores: Infinity War’. Además, su voz resonó en otros filmes como ‘Grandes héroes’, donde dio vida a Tadashi Hamada, así como en ‘Buscando a Dory’, ‘Cars 3’ y ‘Star Wars: Rogue One’.

Aparte de su carrera en el doblaje, Ortega también tuvo una notable trayectoria como actor en televisión. Participó en ‘Luis Miguel: La serie’, donde interpretó a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, y en ‘La Casa de las Flores’, donde encarnó a Federico ‘DJ Freddy’ Limantour. En los últimos años, se aventuró en el doblaje de contenido digital, colaborando en los videos del popular creador de contenido Mr. Beast, lo que amplió su presencia en plataformas digitales.

La muerte de Alexis Ortega ha conmovido a sus colegas y seguidores, quienes lo recordarán por su talento y contribuciones al mundo del entretenimiento.