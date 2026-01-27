Luis Silva, exconsejero constitucional y abogado de Pinochet, será el nuevo subsecretario de Justicia en el gobierno de Kast

Fernando Rabat, abogado defensor de Augusto Pinochet, ha confirmado que Luis Silva, militante del Partido Republicano, será el nuevo subsecretario de Justicia en Chile.

Luis Silva, quien asumirá su cargo el 11 de marzo de 2022, coincidiendo con la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast, es un abogado de 47 años y actualmente se desempeña como vicepresidente del Partido Republicano. Silva también fue elegido en las elecciones de 2023 como miembro del Consejo Constitucional, lo que resalta su creciente influencia en la política chilena.

El anuncio fue realizado por Fernando Rabat, el designado Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mientras ambos políticos se retiraban de un evento donde la prensa aguardaba declaraciones. Aunque se esperaba que Kast hiciera el anuncio el pasado viernes, su agenda se vio alterada debido a una visita a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele, lo que provocó un retraso en la comunicación oficial.

Se anticipa que el próximo viernes 6 de febrero se publique la lista oficial de subsecretarios, en la que Silva estará incluido. Cabe destacar que Silva fue parte del equipo legal que defendió a Augusto Pinochet durante su juicio por el desafuero como senador vitalicio y en el caso Riggs, lo que ha generado un considerable interés y debate en la opinión pública sobre su nombramiento en el nuevo gobierno.