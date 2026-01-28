Marcelo Díaz critica el regreso de Marcelo Morales a la U: ‘Por algo fueron vendidos y deben crecer afuera’

Universidad de Chile sufrió una dura derrota ante Universitario, cayendo 3-0 en un partido que evidenció problemas defensivos significativos en el equipo. El encuentro, disputado el sábado por la noche, dejó en evidencia la fragilidad del sistema defensivo diseñado por el entrenador Francisco Meneghini, especialmente en el flanco izquierdo, donde Felipe Salomoni no logró cumplir con su labor de marca, lo que generó dudas sobre su rendimiento a pocos días del inicio del torneo.

Ante esta situación, la Universidad de Chile se vio obligada a actuar rápidamente en el mercado de fichajes, lo que llevó a la negociación para el regreso de Marcelo Morales, quien había estado en el New York Red Bulls. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su llegada, se espera que Morales aterrice en el país en las próximas horas para ocupar la posición de lateral izquierdo, un puesto que había dejado vacante desde su salida en 2024.

El capitán del equipo, Marcelo Díaz, no se mostró entusiasta ante la posible llegada de Morales. En declaraciones recientes, Díaz expresó su opinión sobre el regreso de jugadores que han tenido la oportunidad de jugar en el extranjero, sugiriendo que es preferible que los futbolistas busquen crecer en ligas foráneas. “Si quieren seguir creciendo, tienen que hacerlo afuera. Acá ya alcanzaron su tope y por algo fueron vendidos”, afirmó Díaz, quien también se mostró crítico con la ANFP por la sanción a más de tres mil hinchas y el alto costo de las entradas.

El retorno de Morales parece estar a un paso de concretarse, ya que el jugador no ha tenido minutos en su club actual, ni siquiera en el equipo filial. Solo quedan por resolver algunos detalles menores y su acondicionamiento físico. Para reforzar su conexión con el club, Morales compartió en redes sociales una fotografía del amistoso contra Universitario, acompañada de emojis que representan a la Universidad de Chile, lo que ha generado expectativa entre los aficionados.

La Universidad de Chile se prepara para enfrentar un nuevo desafío en el torneo, buscando mejorar su desempeño tras esta derrota y con la esperanza de que la llegada de Morales pueda fortalecer su defensa.