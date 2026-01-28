Camila Andrade retoma romance con Jorge Yungue tras separación de Kaminski: reacciones y detalles de su nueva relación

En el más reciente episodio del programa «Zona de Estrellas», se anunció que Camila Andrade ha comenzado una nueva relación tras su separación de Francisco Kaminski.

La noticia fue revelada por la panelista Adriana Barrientos, quien informó que Andrade ha reavivado su romance con Jorge Yungue, un ingeniero de 34 años originario de Talca. Este nuevo capítulo en la vida amorosa de la ex chica reality se produce después de una polémica separación de Kaminski, con quien se especuló sobre una posible reconciliación en el pasado. Barrientos destacó que Andrade y Yungue disfrutaron de un paseo en la exclusiva Viña VIK, donde compartieron momentos románticos.

Según la información proporcionada por Barrientos, Jorge Yungue no está vinculado al mundo del espectáculo, ya que se dedica a los negocios familiares. Además, se reveló que Andrade y Yungue ya habían tenido una relación anteriormente, lo que añade un matiz de historia compartida a su actual reencuentro.

En respuesta a la noticia, Francisco Kaminski fue contactado por Barrientos, quien dejó claro que su relación con Camila Andrade es cosa del pasado. “No me interesa”, fue la contundente respuesta de Kaminski, quien también solicitó que no lo volvieran a llamar al aire, enfatizando que lo que haga Andrade ya no le concierne. Con estas declaraciones, Kaminski parece dar por cerrada su relación con Andrade, marcando un nuevo inicio para ambos en sus vidas personales.