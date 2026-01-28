De 37ºC a tormentas eléctricas: el Biobío se prepara para un drástico cambio climático en 48 horas

Las altas temperaturas en la Región del Biobío, que podrían alcanzar los 37°C, generan preocupación por nuevos incendios, mientras se prevén lluvias intensas para el fin de semana.

La Región del Biobío se enfrenta a un pronóstico de temperaturas extremas que podrían superar los 37°C este miércoles y jueves, lo que ha encendido las alarmas ante la posibilidad de que surjan nuevos incendios en la zona. Esta situación ha llevado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a actualizar la Alerta Amarilla en áreas ya afectadas por incendios, como Penco y Tomé. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que “con la actualización de esta alerta se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera que las temperaturas en las zonas del valle y la precordillera alcancen cerca de 37°C, mientras que en la Cordillera de los Andes se prevé que oscilen entre 31 y 36°C. Ante este escenario, las autoridades han instado a la población a tomar precauciones, recomendando mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y abstenerse de realizar actividades de riesgo, como el uso de fuego en áreas rurales o forestales.

Sin embargo, el clima cambiará drásticamente a partir del jueves, cuando se anticipan lluvias intensas, acompañadas de viento y tormentas eléctricas. Senapred ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de estas precipitaciones, especialmente en áreas que han perdido vegetación debido a los incendios, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra. Cebrián también hizo un llamado a las personas que se encuentran en carpas o que prefieren permanecer en sus terrenos a utilizar los albergues habilitados, tanto por el calor extremo como por las lluvias que se avecinan.

De acuerdo con Meteored, las lluvias se producirán como resultado de un fuerte contraste térmico, lo que favorecerá la inestabilidad atmosférica y generará nubes de tormenta. Para la próxima semana, se prevé que la capital reciba hasta 35 mm de precipitaciones, lo que podría agravar la situación en las zonas afectadas por los incendios.