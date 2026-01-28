Comisión de Gobierno Interior aprueba monumento a Piñera, pero su despacho se postergará hasta marzo tras receso legislativo

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes la construcción de un monumento en memoria del ex presidente Sebastián Piñera, con un resultado de 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Este proyecto, que se financiará a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, se ubicará en la Plaza de la Ciudadanía, tras una modificación propuesta por el diputado Juan Fuenzalida (UDI), que cambió la ubicación original prevista en la Plaza de la Constitución.

La votación a favor del proyecto fue respaldada por los diputados Miguel Ángel Becker (RN), Fernando Bórquez (UDI), José Carlos Meza (Republicanos), Jorge Saffirio (Demócratas), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI) y Rubén Oyarzo (PR). En contra se manifestaron Matías Ramírez (PC), Claudia Mix (FA) y Carolina Tello (FA), mientras que se abstuvieron Cosme Mellado (PR) y Camila Musante (IND). A pesar de la aprobación en la comisión, el despacho del proyecto se postergará hasta marzo, después del receso legislativo.

La semana pasada, el Senado también había dado su visto bueno a la iniciativa, que busca rendir homenaje a Piñera, quien fue presidente de Chile en dos ocasiones. El senador José García Ruminot, impulsor del proyecto y próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, destacó que “él fue dos veces presidente de Chile y creemos firmemente que tiene todos los méritos para tener su monumento”.

El avance de esta iniciativa ha generado reacciones diversas en el ámbito político, con críticas de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hacia la UDI y el líder del partido, José Antonio Kast, por lo que considera una señal confusa en el contexto actual. La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, también se unió a las críticas, señalando que el proyecto enfrenta obstáculos en su avance.

En el contexto de la política nacional, se espera que la discusión sobre el monumento a Piñera continúe generando debate en el Congreso, especialmente con la proximidad de las elecciones internas en varios partidos. Además, se anticipan hasta 35 mm de precipitaciones en la capital para la próxima semana, lo que podría influir en la agenda legislativa.