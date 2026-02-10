Desaparición de Evo Morales genera preocupación: exmandatario no aparece en público desde hace más de un mes

Evo Morales, exmandatario de Bolivia, ha desaparecido de la vida pública desde el 8 de enero, generando preocupación entre sus seguidores y allegados.

Los medios bolivianos han reportado que Morales no ha sido visto en eventos sindicales en el Chapare, Cochabamba, donde solía participar con regularidad. Su última aparición se registró en una charla sobre comunidades interculturales en Bulo Bulo, el mismo día de su desaparición. Desde entonces, no ha realizado publicaciones en su cuenta de X, lo que ha alimentado la inquietud sobre su estado de salud y paradero.

Omar Ramírez, uno de sus partidarios, ha indicado que Morales podría estar sufriendo de dengue, lo que lo habría llevado a un estado de salud grave. Ramírez afirmó que el exmandatario se encuentra tan debilitado que ya no puede caminar, lo que le impidió asistir a un acto conmemorativo del Día del Estado Plurinacional. “Él me ha dicho que no podía caminar, está muy debilitado y estamos seguros de que en el transcurso de estos días va a recuperarse por la edad misma que tiene él”, declaró Ramírez, aunque se negó a proporcionar más detalles sobre su ubicación actual.

Por otro lado, el diputado Edgar Zegarra ha sugerido que Morales podría estar en México desde el 27 de enero, lo que explicaría su ausencia en Bolivia. Sin embargo, la policía ha indicado que no hay evidencia de que el exmandatario haya salido del país por pasos oficiales.

Es importante mencionar que Morales enfrenta varios procesos judiciales por delitos relacionados con corrupción, obstrucción de procesos electorales y estupro. Uno de los casos más notorios se reveló en octubre de 2025, donde se le acusó de haber mantenido una relación sexual con una menor de 15 años en 2015, lo que resultó en el nacimiento de una hija.

La situación actual de Evo Morales ha generado un amplio debate en la sociedad boliviana, donde sus seguidores y detractores continúan especulando sobre su estado y futuro político.