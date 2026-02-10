Universidad de Chile enfrenta crisis de identidad bajo Meneghini, jugadores confundidos por constantes cambios tácticos y falta de claridad

La Universidad de Chile enfrenta un inicio de temporada complicado, sin victorias en las primeras fechas de la Liga de Primera 2026, tras perder 2-1 ante Huachipato, lo que ha intensificado las críticas hacia el técnico Francisco Meneghini.

El equipo azul ha mostrado un rendimiento irregular, lo que ha generado dudas sobre su funcionamiento y ha puesto en el centro de la controversia a Meneghini, quien es señalado por un aparente desorden táctico en el campo. A pesar de que la U había mostrado destellos de buen fútbol en la temporada anterior, parece haber perdido su identidad en este nuevo ciclo.

Uno de los factores que se menciona como causa de este bajón es la modificación del esquema y los movimientos colectivos, que el plantel aún no ha logrado asimilar completamente. Según reportes de Radio ADN, la preparación del equipo ha generado confusión entre los jugadores. “En los entrenamientos, en lo que hemos podido reportear, es que él antes de parar el equipo que va a enfrentar la semana, lo que trabaja son variantes y hace cosas que los jugadores se marean un poco”, indicaron desde la emisora.

Además, se ha revelado que existe un desconocimiento entre los futbolistas respecto a la idea futbolística que Meneghini intenta implementar, lo que se refleja en la constante rotación de posiciones durante las prácticas. Por ejemplo, “Javier Altamirano el martes lo pone de contención, a Tamayo lo pone el lunes de central, pero el martes de lateral izquierdo”, detallaron, evidenciando el nivel de experimentación del cuerpo técnico.

Esta dinámica de cambios constantes responde a un intento deliberado del entrenador por formar jugadores polifuncionales, aunque ha resultado en una lenta adaptación al estilo que se busca plasmar en la competencia oficial. Radio ADN también mencionó que estas variaciones han dificultado la comprensión del modelo de juego, lo que se traduce en un rendimiento inconsistente en los partidos. “A Maxi Guerrero, nos dijo lleva poco tiempo entrenando, pero lo quiere ver atrás del nueve, como una especie de media punta”, ejemplificaron, reflejando que los ajustes aún están en fase de prueba en un Universidad de Chile que necesita urgentemente resultados.