Evacuación de vuelo en Santiago tras amenaza de bomba: vibraciones sospechosas en maleta generan alerta de seguridad

Una amenaza de explosivo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez llevó a la evacuación de un vuelo con 145 personas a bordo.

Este lunes por la tarde, el Terminal Nacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile activó su protocolo de seguridad tras la detección de una vibración inusual en el equipaje de un pasajero. La situación se presentó en el contexto del embarque del vuelo H2-2026, que tenía como destino la ciudad de Copiapó y transportaba a 139 pasajeros y 6 tripulantes.

Según información proporcionada por Carabineros, el incidente se originó cuando el personal de la aerolínea SKY, durante la revisión de equipaje, notó anomalías en una de las maletas. Ante la sospecha de que pudiera haber un artefacto explosivo, se procedió a evacuar de manera inmediata a todos los ocupantes del vuelo, quienes fueron trasladados a una zona segura del terminal.

El pasajero involucrado, un hombre de 34 años, negó tener explosivos en su poder, pero afirmó que había un artefacto dentro del avión, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de emergencia. Carabineros detuvo al individuo y se desplegó el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para investigar la situación.

Tras una exhaustiva revisión, el GOPE descartó la presencia de explosivos en la aeronave, permitiendo que la situación se normalizara. Este tipo de incidentes resalta la importancia de los protocolos de seguridad en los aeropuertos, especialmente en situaciones que involucran posibles amenazas a la seguridad pública.