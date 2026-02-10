Arturo Squella critica a Boric por gobernar con ideologías y advierte sobre el daño a la economía y educación

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre la ideología en el gobierno, tras la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Este lunes, durante la ceremonia de promulgación de la nueva ley, Boric abordó la importancia de reconocer las tareas cotidianas que culturalmente no son asumidas por los hombres, señalando que “hay un problema cultural de fondo”. El mandatario enfatizó que la ley representa un cambio cultural y no solo un proyecto legislativo, afirmando que “cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, lo importante es entender que esto es un cambio cultural”. Además, Boric criticó la visión de quienes consideran que la ley es solo simbólica, indicando que “qué insolente que es la ignorancia a veces”.

En respuesta, Squella argumentó que Boric no parece comprender el daño que puede causar gobernar basado en ideologías. “Durante su mandato se hizo un profundo daño al desarrollo, a la inversión, a la actividad económica, al empleo, precisamente por caer en los ismos que tanto defiende”, afirmó el senador electo por Valparaíso. Squella también hizo un llamado a los chilenos a no elegir a gobernantes que prioricen ideologías sobre los intereses de las personas, refiriéndose al Frente Amplio como un ejemplo de esta problemática.

La discusión sobre la ideología en el gobierno se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la dirección política del país y la necesidad de un enfoque más pragmático en la gestión pública. La promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados busca abordar las desigualdades en la distribución de tareas de cuidado, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda política actual.