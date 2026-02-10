Keir Starmer reafirma su compromiso como primer ministro del Reino Unido ante la presión por el escándalo de Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmó su intención de continuar en el cargo a pesar de las crecientes presiones dentro del Partido Laborista para que dimita, tras el escándalo relacionado con la designación de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

Este lunes, Starmer se reunió a puerta cerrada con parlamentarios laboristas en Westminster, donde recibió aplausos al inicio de la sesión. Durante el encuentro, el primer ministro declaró: “Después de haber luchado tanto por la oportunidad de cambiar nuestra nación, no estoy dispuesto a abandonar mi mandato y mi responsabilidad con mi país, ni a sumirnos en el caos como otros hubieran hecho”. Su afirmación se produce en un contexto de creciente descontento, especialmente tras la solicitud de Anas Sarwar, líder del Partido Laborista en Escocia, quien pidió su dimisión antes de las elecciones locales programadas para mayo.

Starmer defendió su trayectoria, recordando que ha ganado todas las batallas que ha enfrentado, tanto en su anterior rol como jefe de la Fiscalía de Inglaterra y Gales, como en su liderazgo del Partido Laborista, que le permitió obtener una victoria contundente en las elecciones generales de julio de 2024. “La gente me dijo que no podría hacerlo. Y luego, poco a poco, empezaron a decir que quizá lo conseguiría. Ganamos por mayoría aplastante. Todas las batallas en las que he participado, las he ganado”, afirmó.

En el ámbito electoral, Starmer instó a sus compañeros laboristas a unirse en la lucha contra el partido populista de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage, que actualmente encabeza las encuestas de intención de voto a nivel nacional. El líder laborista describió la contienda electoral contra Reform UK como “la batalla de nuestro tiempo”, subrayando que esta lucha es fundamental para los valores laboristas y el futuro del Reino Unido.

El escándalo que rodea a Mandelson, quien fue nombrado embajador en Washington a principios de 2025 y cesado en septiembre, ha complicado la situación de Starmer. Se reveló que Mandelson compartió información sensible del Gobierno con Jeffrey Epstein entre 2008 y 2010, lo que ha generado un fuerte rechazo dentro del partido. Como consecuencia de este escándalo, dos altos asesores de Starmer, Morgan McSweeney y Tim Allan, han presentado sus dimisiones en los últimos días, lo que ha intensificado la presión sobre el primer ministro.