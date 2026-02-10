Listas de espera en salud: Gobierno destaca promedios más bajos, pero no logra reducir tiempos a menos de 200 días

El Ministerio de Salud de Chile ha publicado un informe que revela que, a pesar de un aumento en el número de pacientes, los tiempos de espera para atención médica han alcanzado sus niveles más bajos desde que se tiene registro. Este informe corresponde al cuarto trimestre de 2025 y destaca que, aunque el Gobierno no logró cumplir con la meta de reducir los tiempos de espera a menos de 200 días, 14 servicios de salud en el país sí lograron esta meta en consultas nuevas de especialidad, y siete en intervenciones quirúrgicas.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, comentó sobre los resultados: “Siempre hay espacios de mejora, y estamos trabajando para eso, pero ya mostrar que la mitad de los servicios de salud ya están cumpliendo la meta de tiempos de espera menor a 200 días, y algunos significativamente más bajos que esos, es un logro bien importante de la administración”.

El informe también señala que más de 2,7 millones de personas egresaron del sistema no GES en 2025. En total, se registraron 3.408.243 nuevos ingresos y 3.849.392 egresos. Además, se procesaron 5,48 millones de garantías GES, alcanzando un cumplimiento del 98,1%, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia.

A pesar de estos avances, el Ministerio de Salud continúa enfrentando desafíos en la gestión de listas de espera, y se espera que se implementen nuevas estrategias para mejorar aún más la atención a los pacientes en el futuro.