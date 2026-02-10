Ministro argentino se electrocuta durante demostración de nuevo guante policial y reconoce su efectividad en vivo

En un evento reciente en Córdoba, Argentina, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, sufrió una descarga eléctrica al probar un nuevo guante diseñado para la policía.

Durante la presentación de un equipamiento innovador para las fuerzas de seguridad, Quinteros decidió demostrar el funcionamiento del guante eléctrico G.L.O.V.E. CD3, un dispositivo de bajo voltaje que provoca una parálisis muscular temporal sin causar daños permanentes. Este guante será utilizado por las fuerzas especiales conocidas como “Éter”. La demostración fue transmitida en vivo por El Doce TV.

Al tocarse con un policía que portaba el guante, el ministro cayó de rodillas debido a la intensidad de la descarga, y comentó: “Es muy efectivo, no se aguanta”. Posteriormente, en una entrevista con ElDoceTV, Quinteros describió la experiencia, afirmando que la sensación era comparable a recibir “10 mil Magiclick al mismo tiempo”, refiriéndose a la fuerte descarga eléctrica que le impidió mantener la fuerza. A pesar de la experiencia, mencionó que solo sentía una leve molestia en el brazo, reafirmando la efectividad del dispositivo.

Además del guante eléctrico, el Ministerio de Seguridad de Argentina presentó otros equipos, incluyendo cascos de protección balística de nivel RB3, gas pimienta de 85 mililitros y cartuchos de calibre 9 milímetros, así como implementos antidisturbios, ampliando así el arsenal de las fuerzas de seguridad en la provincia.