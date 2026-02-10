Cony Capelli aclara polémica sobre su licencia psiquiátrica y vacaciones tras indirectas de Fran García-Huidobro en televisión

En el último episodio de «Primer Plano», Fran García-Huidobro generó controversia al aludir a la renuncia de Cony Capelli a la final de «Fiebre de Baile» por razones de salud, mientras se encontraba de vacaciones en México.

Durante la presentación de los participantes de la segunda temporada del programa y de la ganadora del primer ciclo, Skarleth Labra, García-Huidobro hizo una declaración que muchos interpretaron como una crítica hacia Capelli. “Los que fueron valientes, valientes hasta las últimas consecuencias. Excepto una, que no ha salido hoy en la noche y que está fuera del país”, comentó el conductor, sugiriendo que la bailarina no estaba cumpliendo con las normativas relacionadas con su licencia psiquiátrica.

García-Huidobro continuó su exposición, señalando que tras el escándalo de licencias fraudulentas en el país, las licencias psiquiátricas permiten a los beneficiarios descansar solo dentro del territorio nacional, excluyendo destinos como Cancún. “No sé cómo se va a arreglar eso al regreso. Yo vengo llegando, no formo parte del área legal del canal, solamente lo pongo arriba de la mesa”, añadió, dejando entrever su preocupación por la situación de Capelli.

Ante estas afirmaciones, Cony Capelli decidió responder a través de su cuenta de Instagram, donde aclaró que su licencia fue otorgada por su psiquiatra de confianza, con quien ha trabajado durante dos años. “Aclaración IMPORTANTE: Mi licencia fue otorgada por mi psiquiatra de cabecera, con quien vengo trabajando ya hace 2 años. Ella trabaja en conjunto con mi psicóloga, con quien llevo ya 3 años”, escribió la bailarina, defendiendo la validez de su situación médica.

Capelli también explicó que la duración de su licencia fue de tres días, aunque ella no cumplió con el total, ya que asistió al programa para despedirse de sus compañeros. Además, enfatizó que sus vacaciones estaban previamente acordadas con el canal, afirmando que “son vacaciones que por contrato me correspondían”.

Cony Capelli concluyó su mensaje agradeciendo a su equipo y a sus profesionales de salud, quienes la han apoyado en su proceso. Con esta aclaración, la bailarina busca poner fin a la controversia en torno a su licencia psiquiátrica y sus vacaciones, asegurando que todo se realizó conforme a la normativa y los acuerdos establecidos con CHV.