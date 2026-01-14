EEUU lanza segunda fase del plan de paz para Gaza: desmilitarización y gobierno tecnócrata sin Hamás en el horizonte

Estados Unidos ha dado a conocer el inicio de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, que incluye la desmilitarización del enclave palestino y la formación de un gobierno tecnócrata sin la participación de Hamás.

Este anuncio fue realizado el miércoles por Steve Witkoff, emisario especial del presidente Trump, quien a través de redes sociales declaró: “Hoy, en nombre del presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”.

Witkoff, quien ha estado involucrado en las negociaciones del plan, detalló que esta fase contempla la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza. Este nuevo gobierno se encargará de la desmilitarización del enclave y de la reconstrucción total de la región, así como del desarme de todo el personal no autorizado.

El emisario también hizo hincapié en que “Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves”.

La primera fase del plan, que comenzó en octubre, se centró en establecer un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. A pesar de los esfuerzos, los ataques israelíes han resultado en la muerte de cientos de palestinos, y Hamás aún no ha entregado los restos de un rehén fallecido.

Witkoff destacó que la primera fase permitió la entrega de “ayuda humanitaria histórica”, mantuvo el alto el fuego y facilitó el retorno de todos los rehenes vivos y de 27 de los 28 fallecidos. Además, agradeció a Egipto, Turquía y Qatar por su papel como mediadores entre Israel y Hamás.

En cuanto a la transición en Gaza, Estados Unidos no ha revelado aún la composición del gobierno de transición, que estará bajo la supervisión de una Junta de Paz presidida por el propio Trump. Un aspecto crítico de esta segunda fase es el desarme de Hamás, que, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, podría ser parcial, siempre que el grupo islamista palestino quede incapacitado para llevar a cabo ataques contra Israel en el futuro.

Desde el inicio de la actual ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, se ha reportado que más de 71,000 personas han sido asesinadas y más de 171,000 han resultado heridas en la Franja de Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. Este conflicto se desató tras un ataque de Hamás que dejó más de 1,200 muertos.