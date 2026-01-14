Delegación chilena lista para el Foro de Davos: líderes emergentes y empresarios representarán a Chile en Suiza

Desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, se llevará a cabo el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, donde Chile estará representado por una delegación de al menos seis miembros.

Entre los asistentes chilenos se encuentra el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien participará en representación de la red Young Global Leaders del WEF. Esta red agrupa a líderes emergentes de diversas áreas y regiones del mundo. Schalper tiene programadas intervenciones en dos paneles: “Latin America in the Intelligent Age: A New Path for Growth” y “Next Generation Leadership: Driving Dialogue and Action”.

Además de Schalper, la delegación incluye a Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals; Isabella Luksic, exgerenta general de la Fundación Luksic; Natalie Edwards, ingeniera en biotecnología molecular; Ana María Raad, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Reimagina; y Orlando Rojas, director ejecutivo del Laboratorio del Gobierno de Chile.

El evento genera gran expectación, especialmente por la confirmación de la asistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que añade un nivel adicional de interés a las discusiones que se llevarán a cabo en el foro.

El Foro Económico Mundial es un encuentro anual que reúne a líderes de negocios, políticos y académicos para discutir temas globales y buscar soluciones a los desafíos más apremiantes del mundo.