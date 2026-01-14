Cristián de la Fuente reflexiona sobre el doloroso momento en que una bala hirió a su hija Laura, su lucha y fe

Cristián de la Fuente reflexiona sobre el impacto de un violento episodio en su vida familiar, donde una bala destinada a él hirió a su hija Laura.

En una emotiva conversación con Berni Cruzen en el programa “La última palabra” de Zapping, el actor chileno Cristián de la Fuente compartió detalles sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado: el disparo que casi le quita la vida y que, en cambio, hirió a su hija Laura. De la Fuente relató cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida y en su dinámica familiar.

Durante la entrevista, el actor también abordó su infancia y la compleja relación con su padre, quien tuvo una relación extramarital que resultó en su nacimiento. “Yo fui el resultado de una relación extramarital de mi papá. Mi papá estaba casado, tenía cuatro hijos y aparezco yo con mi mamá. Pero mi papá en vez de separarnos a todos, nos unió a todos”, explicó De la Fuente, quien recordó cómo su padre alternaba entre las casas de su madre y la de su familia legítima.

De la Fuente confesó que la ausencia de su padre en su vida cotidiana le generó un profundo dolor. “Mi papá iba todos los días de seis de la tarde a diez de la noche a mi casa. Pero a las diez de la noche me decía buenas noches y se iba a su casa, a su otra casa. Entonces ese niño, todos los días su papá se iba y él no entendía por qué si el papá lo quería tanto no se quedaba”, reflexionó. Esta situación lo llevó a esforzarse por ser el mejor en el colegio, buscando la aprobación de su padre.

El actor también recordó la noche del disparo, que ocurrió en su cumpleaños. “A mí me pasó una bala a tres centímetros de la cabeza, porque la bala iba para mí y por no darme a mí, le dieron a la Laura. No sé qué hubiera sido peor para la Laura, si recibir ese balazo, o que le hubieran volado la cabeza al papá en frente de ella”, relató con angustia. De la Fuente recordó la angustia de esa noche, cuando su hija fue llevada a la clínica y él se sintió impotente, rezando por su recuperación.

Afortunadamente, Laura no sufrió secuelas del incidente, lo que permitió a la familia continuar con sus vidas. De la Fuente concluyó su relato enfatizando la importancia de buscar ayuda y reconocer la necesidad de apoyo emocional, afirmando: “Yo también necesito ayuda, yo también necesito tratarme, yo también necesito no tener culpa”.