EEUU inicia evacuación de tropas en Qatar ante creciente tensión con Irán y posibles conflictos en la región

El Gobierno de Qatar ha confirmado la salida de “algunos efectivos” estadounidenses de la base aérea de Al Udeid, la más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada cerca de Doha. Esta decisión se enmarca en el contexto de las crecientes tensiones en la región, aunque el comunicado oficial no menciona directamente la escalada entre Irán y Estados Unidos.

La Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar emitió un comunicado en el que se hace referencia a “los informes mediáticos” sobre la reducción de personal en Al Udeid y otras bases en Oriente Medio. Esta medida se considera preventiva ante la posibilidad de un conflicto armado, especialmente tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en Irán.

Trump anunció el envío de ayuda económica a los opositores iraníes en medio de las protestas que han estallado en el país, y reiteró la posibilidad de un ataque militar contra Irán debido a la represión de manifestaciones masivas en las últimas semanas. En respuesta, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó a Trump de desestabilizar la región y amenazar la soberanía y seguridad nacional de Irán, según una carta enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El ministro de Defensa iraní, general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió que Irán responderá atacando bases estadounidenses en la región si se lleva a cabo una ofensiva por parte de Washington. En este clima de tensión, el Gobierno de Qatar ha reafirmado su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes, así como la protección de instalaciones vitales y militares.

Cabe recordar que en junio pasado, Irán lanzó un ataque contra la base aérea de Al Udeid, que alberga alrededor de 10,000 efectivos estadounidenses, como represalia por los bombardeos de EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes durante un conflicto entre Irán e Israel. Aunque esos ataques fueron en su mayoría interceptados por las defensas aéreas de Qatar y no causaron víctimas, sí contribuyeron a un aumento de las tensiones en la región.