Australian Open 2026: Garin y Tabilo representarán a Chile y recibirán 100 mil dólares solo por participar

Cristian Garin y Alejandro Tabilo representarán a Chile en el Abierto de Australia 2026, tras la eliminación de Nicolás Jarry y Tomás Barrios en la qualy.

El Abierto de Australia 2026, que se llevará a cabo del 18 de enero al 1 de febrero, contará con la participación de los tenistas chilenos Cristian Garin, actualmente en la posición 80 del ranking ATP, y Alejandro Tabilo, en el puesto 81. Ambos jugadores se han asegurado un lugar en el cuadro principal del torneo, mientras que Nicolás Jarry y Tomás Barrios no lograron avanzar en la fase de clasificación, quedando eliminados en la primera y segunda ronda, respectivamente.

Este año, el torneo australiano ha establecido un récord en premios, con un total de 111,5 millones de dólares australianos, lo que equivale a aproximadamente 74,4 millones de dólares estadounidenses. Esto representa un incremento del 16% en comparación con el año anterior. Los campeones de las categorías individuales masculina y femenina recibirán 2,690,000 millones de dólares, un aumento del 19% respecto a la edición de 2025. Además, todos los participantes en las competencias de singles y dobles verán un aumento mínimo del 10% en sus premios en comparación con el año pasado.

Por su participación en el Abierto de Australia, Garin y Tabilo se asegurarán un premio de 100,000 dólares estadounidenses, cantidad que podría incrementarse si logran avanzar a rondas posteriores del torneo.

El Australian Open es uno de los cuatro torneos de Grand Slam y es conocido por su alta competitividad y por ser el primer gran evento del calendario tenístico anual.