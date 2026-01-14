Asalto en cementerio: pareja sorprendida durante encuentro íntimo es víctima de violento robo y agresión sexual

Un ataque violento tuvo lugar en la madrugada del martes en Santiago del Estero, Argentina, donde una pareja fue asaltada en el Cementerio San Agustín.

Según informaron fuentes policiales, un joven y una mujer de 20 años se habían reunido en el cementerio con la intención de mantener relaciones sexuales en un área apartada. Sin embargo, su encuentro fue interrumpido por tres delincuentes armados que llegaron en motocicleta. Los agresores amenazaron a la pareja, exigiendo que entregaran sus pertenencias. El joven accedió a entregar su teléfono celular, pero fue golpeado y despojado de las llaves de su motocicleta. Por su parte, los otros dos delincuentes revisaron a la mujer, y tras no encontrar objetos de valor de inmediato, la manosearon y agredieron hasta que ella accedió a entregar el dinero que llevaba escondido entre su ropa.

Durante el asalto, los delincuentes obligaron a las víctimas a girar la espalda y les advirtieron: “Si se dan la vuelta, les voy a pegar un tiro”, antes de huir en la motocicleta. Tras el ataque, la pareja logró llegar a un lugar seguro y presentó una denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 23.

La fiscal Natalia Simoes ordenó de inmediato que la Sección Robo y Hurto iniciara una investigación, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad en la zona. Como resultado de estas diligencias, tres sospechosos fueron detenidos horas después y se encuentran a disposición de la justicia local, donde serán indagados por su presunta participación en el robo y la agresión.