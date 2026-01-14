Vasco Moulian expresa su indignación tras insulto de Luis Mellow Jara en Fiebre de Baile y advierte sobre el respeto

Vasco Moulian expresó su descontento tras un comentario despectivo de Luis Mellow Jara en el programa Fiebre de Baile, lo que ha generado controversia en el medio.

Durante el episodio del martes de Fiebre de Baile, Vasco Moulian, quien forma parte del jurado, recibió un insulto por parte de Luis Mellow Jara, hijo del conocido cantante Luis Jara, después de que Moulian le otorgara una calificación de 4. En el backstage, Mellow Jara respondió a la evaluación con el término “chupamellow”, un comentario que, según se ha informado, llegó a ser emitido al aire.

En una entrevista exclusiva con La Hora, Moulian manifestó su malestar por el tono que ha adoptado el programa, señalando que “uno se siente un poquito desprotegido” en situaciones como esta. Afirmó que el incidente ocurrió en un lugar donde no pudo responder y que no se le brindó la oportunidad de defenderse. “No creo que Gino (Costa) haya tenido ninguna intencionalidad, ni el equipo, pero cuando uno lo deja pasar, para mí no son detalles”, agregó el crítico de televisión y actor.

Moulian también reflexionó sobre el impacto del lenguaje en la televisión, indicando que “el vocabulario genera realidades” y que un uso inapropiado del mismo puede afectar la percepción y el respeto en el programa. “Por un exceso de relajo o de falta de respeto de los participantes hacia el jurado, se puede echar a perder todo”, comentó.

Respecto a su futuro en el programa, Moulian indicó que necesita discutir la situación internamente, aunque hasta el momento no ha recibido contacto de los productores. Además, advirtió que la situación podría escalar si se repiten incidentes similares. “No sé si a la Raquel, a la maestra o a los Power les gustaría que alguien les dijera algo así”, concluyó Moulian, quien enfatizó su amor por la televisión y su deseo de mantener un ambiente respetuoso en el programa.