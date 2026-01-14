EEUU podría lanzar ataques a Irán en las próximas 24 horas tras decisión de Trump y retiro británico en Qatar

Los ataques de Estados Unidos contra Irán podrían llevarse a cabo en las próximas 24 horas, según informes que indican que el expresidente Donald Trump ha decidido intervenir en la represión del régimen iraní.

De acuerdo con declaraciones de funcionarios europeos a Reuters, la posibilidad de una intervención militar estadounidense es alta, y uno de ellos sugirió que los ataques podrían realizarse al día siguiente. Un funcionario israelí también corroboró que Trump parece haber tomado la decisión de actuar, aunque aún no se han definido los detalles sobre el alcance y el momento de la intervención.

En medio de estos reportes, el Reino Unido ha comenzado a retirar personal militar de la base aérea de al-Udeid en Qatar, donde se encuentran tropas estadounidenses. Un diplomático estadounidense aclaró que esta retirada es una medida de precaución y no debe interpretarse como una evacuación ordenada.

Teherán ha advertido en múltiples ocasiones que responderá con represalias contra las instalaciones militares estadounidenses si se lleva a cabo una intervención en las protestas que actualmente sacuden al país. Las tensiones han aumentado considerablemente en la región, y la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos que se desarrollan.

Este contexto se produce en un momento en que la situación en Irán es crítica, con protestas masivas que han sido reprimidas por el régimen, lo que ha llevado a un llamado a la intervención internacional por parte de algunos sectores. La respuesta de Irán ante cualquier acción militar de Estados Unidos podría tener repercusiones significativas en la estabilidad de la región.