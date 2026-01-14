Ex panelista de TV revela su nueva vida en Alemania: trabajo en hotel y romance con ingeniero europeo

Fran Conserva, ex panelista del programa MILF, ha revelado en sus redes sociales que lleva ocho meses residiendo en Alemania, donde ha experimentado un cambio radical en su estilo de vida. En una reciente publicación en Instagram, la comunicadora compartió detalles sobre su nueva vida en el país europeo, donde trabaja en un hotel y ha encontrado el amor nuevamente.

Conserva, quien se trasladó a Alemania junto a su hijo José Tomás, de 23 años, expresó que siempre había deseado vivir en el extranjero. En una entrevista con LUN, recordó su viaje a Europa en 2014, cuando ambos decidieron quedarse un tiempo debido a que poseen pasaportes italianos. Sin embargo, admitió que al principio enfrentaron dificultades para encontrar empleo debido a la barrera del idioma. “Por un tiempo pareció que nos equivocamos porque tuvimos muchos problemas para conseguir trabajo por los problemas de idioma”, comentó.

A pesar de los desafíos iniciales, Fran logró conseguir un trabajo en un hotel de cuatro estrellas, donde ha tenido que adaptarse a un ritmo de trabajo exigente. “Me levanto muy temprano para llegar antes de la hora de entrada. En el hotel preparo habitaciones. Te mueres lo que pesa un colchón, pero tenemos que levantarlos, doblar las sábanas. Hago unas 40 camas al día y termino muerta”, explicó. Además, ha notado cambios en su salud, ya que ha perdido peso debido al esfuerzo físico, bajando de 69 a 63 kilos.

En cuanto a su vida personal, Fran Conserva ha encontrado el amor en Alemania. Conoció a su pareja en una fiesta similar al Oktoberfest en Erlangen, a través de una amiga en común. Aunque bromeó sobre su relación, aclaró que su pareja, un ingeniero que habla varios idiomas, prefiere mantener su vida privada alejada de los medios. “No sé cómo me pesca”, dijo entre risas, y añadió que actualmente viven juntos y que él la ha ayudado a conseguir su trabajo.

Además de su empleo, Fran asiste a un curso gratuito de alemán, aunque ha admitido que le cuesta seguir el ritmo. “Encuentro que hablan como Yoda, o sea que al revés jajaja. Pero estoy entendiendo más”, comentó, refiriéndose a las dificultades que enfrenta en el aprendizaje del idioma. También mencionó que sus compañeras de clase, en su mayoría rumanas, la critican por su lentitud en el trabajo, aunque ella se considera responsable y comprometida con sus tareas.

Este viernes, Fran regresará a Chile para reunirse con su familia y amigos, y para apoyar a su hijo, quien comenzará a estudiar ciencias políticas. A pesar de su regreso, no está segura de si volverá a Alemania, aunque existe la posibilidad de que su pareja la visite en marzo. “Espero que la vida me sorprenda. Le hablé con tanto orgullo de Chile que espero que podamos visitar juntos lugares como San Pedro de Atacama“, concluyó.