Lucas Cepeda expresa su frustración en Colo Colo y revela su deseo de partir al extranjero tras temporada decepcionante

Lucas Cepeda, destacado jugador de Colo Colo, se encuentra en el centro de atención de clubes internacionales tras expresar su deseo de dejar el equipo.

El delantero de 23 años ha tenido una temporada 2025 complicada, sin títulos ni copas para el Cacique, lo que ha llevado a un creciente interés por su talento en el extranjero. A pesar de que en el pasado ha recibido sondeos de equipos europeos y argentinos sin concretarse, sus recientes declaraciones sugieren que podría estar más cerca de un traspaso que nunca.

Nicolás Peric, ex arquero y actual panelista de Pauta de Juego en Radio Pauta, reveló detalles de una conversación privada con Cepeda, donde el jugador manifestó su frustración por la situación actual del club. “Estoy cansado”, confesó Cepeda, indicando que siente que su ciclo en Colo Colo ha llegado a su fin. Esta declaración coincide con el renovado interés de clubes internacionales que han mostrado interés en el jugador.

Cepeda mencionó que hay una oferta concreta sobre la mesa, expresando su esperanza de que la directiva del club acepte esta vez la propuesta. “Ojalá el presi la acepte esta vez”, dijo, lo que refleja su deseo de buscar nuevos desafíos fuera de Chile y su ambición de consolidarse en la selección chilena.

A lo largo de su carrera, Cepeda ha sido seguido por varios clubes europeos, incluyendo al Deportivo Alavés de España, así como por equipos italianos como Bologna y Udinese, y el argentino River Plate. Aunque estas oportunidades no se concretaron en el pasado, la nueva oferta podría representar un cambio significativo en su carrera.

El futuro de Lucas Cepeda en Colo Colo parece incierto, y su deseo de explorar nuevas oportunidades en el extranjero podría marcar el inicio de una nueva etapa en su trayectoria futbolística.