Usach obtiene $10.400 millones para investigación de frontera, marcando un hito en su compromiso con la ciencia y el desarrollo nacional

El 12 de enero, la Universidad de Santiago (Usach) celebró la adjudicación de la Etapa 2 del Programa de Financiamiento I+D+i Universitario – línea Frontera (FIU), que permitirá implementar su Plan de Frontera “Usach Futuro 2050”, una estrategia que guiará la investigación de excelencia en la institución durante la próxima década.

Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, posiciona a la Usach entre las cuatro universidades seleccionadas a nivel nacional, de un total de 14 postulantes, para recibir financiamiento público estructural de $10.400 millones, lo que representa una inversión total cercana a los $40 mil millones de pesos a lo largo de 10 años.

La ceremonia, titulada “Somos Investigación de Frontera”, tuvo lugar en el Salón de Honor de la Usach y reunió a autoridades, investigadores, representantes de organismos gubernamentales y miembros de la comunidad universitaria, marcando el inicio de una nueva etapa en ciencia, tecnología e innovación en la universidad. Durante el evento, se reconoció a nueve investigadores líderes de las líneas estratégicas del portafolio FIU: Óscar Rojas, Claudio Martínez, Jaime Pizarro, Francisco Melo, Sebastián Pérez, Mauricio Marín, Patricio Valdivia, María José Galotto y Ricardo Vega.

El rector (s), Cristian Muñoz, subrayó que la Usach ha sido históricamente una universidad que se guía por su impacto en la sociedad, contribuyendo al desarrollo de Chile a través de la industria, la ciencia aplicada y la formación de profesionales. “Hoy, con este nuevo impulso, damos un paso firme hacia el futuro. Un futuro donde nuestra ciencia no solo responde a los desafíos actuales, sino que anticipa las preguntas del mañana”, afirmó Muñoz.

Por su parte, el vicerrector de Investigación, Innovación y Creación, Pablo Donoso, destacó que la adjudicación de este fondo representa el inicio de un proceso transformacional que contará con financiamiento estructural por un plazo de 10 años, lo que permitirá fortalecer la investigación de excelencia y frontera en la universidad.

El plan “Usach Futuro 2050: Conocimiento de Frontera para una Sociedad Inteligente, Sostenible y Saludable” es el resultado de un proceso participativo que convocó a más de 160 investigadores de las nueve facultades de la universidad entre 2024 y 2025. En la fase de diagnóstico, se identificaron brechas críticas en las capacidades de I+D+i institucionales, se propusieron áreas estratégicas de desarrollo y se elaboró un portafolio con nueve proyectos interdisciplinarios de investigación de frontera.

El subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas, enfatizó la importancia de la adjudicación del proyecto en la Usach, destacando su trayectoria y compromiso con el desarrollo del país. “Este resultado es el reflejo del trabajo sostenido de su comunidad académica y de una visión institucional clara respecto del rol que debe cumplir la Universidad en el Chile del presente y también del que soñamos a futuro”, comentó Cuevas.

Además, el subsecretario añadió que el FIU no solo es una fuente de financiamiento, sino una política pública destinada a consolidar capacidades de investigación en las universidades, con una perspectiva de largo plazo, interdisciplinaria y con vocación territorial.