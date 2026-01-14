Llegada del buque chino Tan Suo Yi Hao a Chile genera inquietud por posibles actividades de espionaje en el océano

El buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao llegará al puerto de Valparaíso el próximo 17 de enero para realizar una expedición científica.

El Tan Suo Yi Hao, perteneciente al Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo de la Academia de Ciencias de China, liderará una misión sin precedentes en colaboración con el Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Esta expedición tiene como objetivo explorar las profundidades de la Fosa de Atacama, que alcanza hasta 8.000 metros.

Sin embargo, la llegada del buque ha generado controversia. El Tan Suo Yi Hao transporta al Fendouzhe, el único batiscafo del mundo capaz de descender a tales profundidades, lo que ha suscitado inquietudes en países como Filipinas, India y Australia. Expertos y autoridades de estas naciones han catalogado al buque como un posible “buque espía” tras su avistamiento en sus costas. Las sospechas aumentaron en marzo de 2025, cuando el buque, después de una misión en Nueva Zelanda, se desvió hacia el este de Australia, donde realizó detenciones en la Fosa Diamantina. Malcolm Davis, analista del Instituto Australiano de Política Estratégica, advirtió que el buque seguía la traza de un cable submarino crucial para la economía australiana, sugiriendo que su misión podría tener un carácter dual, combinando investigación científica y recolección de información estratégica.

En este contexto, el especialista en defensa y seguridad nacional, Richard Kouyoumdjian, declaró a EL DÍNAMO que, a pesar de las advertencias de Davis, la llegada del Tan Suo Yi Hao “no es una amenaza” para Chile. Según Kouyoumdjian, aunque podría representar un riesgo para Australia, Chile no tiene conflictos con China y la información que el buque pueda recopilar en sus aguas no tiene un valor estratégico significativo, dado que China no tiene intereses militares en el Pacífico Sur Oriental.

La Armada de Chile ha indicado que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) tiene toda la documentación necesaria sobre la solicitud de investigación, los permisos otorgados y las rutas previstas en la Zona Económica Exclusiva del país. Para asegurar que el buque cumpla con el itinerario aprobado, se embarcará un Observador Nacional que supervisará las actividades científicas del Tan Suo Yi Hao.

La iniciativa ha sido respaldada por un voto unánime de los senadores tras la aprobación del informe de la comisión mixta, lo que refleja un consenso en torno a la importancia de la investigación científica en el país.