Corfo destina US$3 millones a innovador proyecto de biometalurgia para recuperar cobalto de relaves mineros en Chile

Corfo ha otorgado un financiamiento de 3 millones de dólares al proyecto Cobalto Sostenible, liderado por el Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello (CSB UNAB), con el objetivo de validar un proceso biometalúrgico a nivel preindustrial. Este proceso busca transformar relaves mineros en activos estratégicos mediante el uso de microorganismos que extraen cobalto de estos residuos, al mismo tiempo que se reduce el impacto ambiental asociado a la minería.

La adjudicación se enmarca dentro de la convocatoria Desafío de I+D de Corfo, que se centra en la “Recuperación de valor a través del desarrollo de procesos limpios para la separación de cobalto desde residuos mineros“. Con esta iniciativa, se pretende posicionar a Chile como líder en minería sostenible, contribuyendo a la transición hacia energías limpias.

El financiamiento de Corfo, que se extenderá por tres años, proviene del royalty minero de Albemarle, empresa que explota litio en el Salar de Atacama. El proyecto será desarrollado en colaboración con el Departamento de Geología y el AMTC de la Universidad de Chile, así como con la minera Pucobre, Chilean Cobalt Corp y la Empresa Nacional de Minería (Enami), que aportarán un total de 950,000 dólares al proyecto.

Patricio Martínez Bellange, director de Cobalto Sostenible y del área de Biominería de CSB UNAB, expresó: “Estamos orgullosos de recibir el respaldo de Corfo para validar en terreno nuestra tecnología biometalúrgica como una alternativa económicamente viable para extraer cobalto y otros metales estratégicos desde desechos mineros. Para la industria minera esto permitirá diversificar su producción y mejorar su desempeño ambiental, alcanzando ahorros significativos de agua y energía en comparación con los procesos tradicionales“.

El cobalto es un metal crítico, especialmente por su alta demanda en la fabricación de baterías de ion-litio, utilizadas en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. El proyecto Cobalto Sostenible se basa en el éxito del proyecto Cobalto Verde, que comenzó en 2023 y ha demostrado la viabilidad de la biolixiviación utilizando microorganismos que se encuentran de forma natural en los relaves de la región de Atacama.

Pilar Parada, directora de CSB UNAB, comentó: “Con Cobalto Sostenible llegaremos a montar un piloto semiindustrial en una planta de Pucobre, con lo que aspiramos a acercar nuestra tecnología a la comercialización, haciendo mucho más factible la posibilidad de que la industria minera adopte esta alternativa para obtener cobalto desde sus relaves“.

Duncan Blount, presidente y CEO de Chilean Cobalt Corp, también destacó la importancia del proyecto, afirmando que “representa una oportunidad considerable para construir nuevas cadenas de suministro sostenibles mediante el uso de tecnologías de vanguardia para recuperar el cobalto secundario y otros minerales críticos“.

El proyecto no solo busca recuperar cobalto, sino que también tiene el potencial de mitigar el impacto ambiental de los relaves, ya que los microorganismos disuelven la pirita, un mineral que puede causar drenaje ácido de minas, contaminando aguas y suelos. Brian Townley, director alterno de Cobalto Sostenible, subrayó que en Chile existen 836 relaves, de los cuales el 80% están inactivos o abandonados, y que su proceso biometalúrgico podría hacer rentable la recuperación de cobalto de estos pasivos ambientales.

Además, Townley mencionó que el material de relave libre de pirita y metales pesados podría ser utilizado como fuente de áridos o materiales de construcción. Esto se suma a la posibilidad de que Chile, que también cuenta con litio, níquel, hierro y cobre, pueda producir baterías localmente en el futuro.

Andoni Torrontegui, jefe de Nuevos Negocios e Innovación de ENAMI, valoró la adjudicación, destacando el papel de la empresa como articulador de soluciones tecnológicas para la valorización de relaves y recursos secundarios, contribuyendo así a una minería más circular y sostenible. Para el desarrollo del piloto, el proyecto contará con un equipo de prestadores de servicios externos, incluyendo a UNTEC de la Universidad de Chile, CIMS JRI, Eurecat y Ciptemin.