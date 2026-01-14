¡Euphoria regresa con su tercera temporada! Tráiler revela nuevos conflictos y la llegada de Rosalía al elenco

HBO ha revelado un nuevo adelanto de la esperada tercera temporada de su exitosa serie “Euphoria”, que se estrenará el 12 de abril.

Después de una larga espera desde la segunda temporada, los fanáticos de la serie podrán ver cómo Rue, interpretada por Zendaya, enfrenta las consecuencias de sus decisiones pasadas. El tráiler muestra un salto temporal que sitúa a los personajes en un contexto fuera del ambiente escolar, lo que promete explorar los desafíos de la vida adulta.

En esta nueva entrega, además de los personajes originales, se introducen nuevos rostros, y se anticipa que los conflictos serán más complejos. Entre las novedades, destaca la aparición de la cantante española Rosalía, quien se une al elenco y aparece brevemente como una pole dancer en un club que parece tener un papel significativo en la trama.

El tráiler sugiere que Rue continúa lidiando con problemas de adicción y el tráfico de drogas, mientras que otros personajes también enfrentan sus propios desafíos. Cassie, por ejemplo, se ha aventurado en el mundo de OnlyFans, creando contenido para adultos. Por su parte, Nate, interpretado por Jacob Elordi, se esfuerza por mejorar su vida, mientras que Maddy (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer) parecen haber tomado rumbos distintos.

La tercera temporada promete un drama intenso, con temas recurrentes de drogas, alcohol, sexo, violencia y conflictos entre bandas, lo que la posiciona como una de las entregas más impactantes de la serie hasta la fecha. El tráiler ya está disponible para los seguidores de la serie, que esperan con ansias el regreso de “Euphoria”.