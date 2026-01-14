Ana Tijoux y Gabo Paillao ofrecerán un íntimo show acústico en el Festival Internacional Teatro A Mil 2026

Ana Tijoux ha confirmado un concierto acústico junto a Gabo Paillao, director musical de La Brígida Orquesta, que se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Este evento forma parte de la 33° edición del Festival Internacional Teatro A Mil, organizado por la Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, y marcará el cierre del certamen.

El concierto promete ofrecer un formato íntimo, donde Tijoux y Paillao reinterpretarán los éxitos de la artista desde la perspectiva del piano acústico. Las entradas para este evento ya están disponibles a través de Ticketplus, con un precio general de $20 mil pesos.

El Festival Internacional Teatro A Mil también destaca por su enfoque musical, especialmente en su última semana, donde se rinde homenaje a la cultura brasileña en colaboración con el Festival Hola Rio. Entre los eventos destacados, el martes 20 de enero se presentará en Chile la icónica figura de la música carioca, Ney Matogrosso, en la explanada del Estadio Nacional. Además, el trío Os Garotin, ganador de un Grammy Latino en 2024, ofrecerá un espectáculo de R&B en el Teatro Nescafé de las Artes el viernes 23 de enero, mientras que Uli Costa Quartet presentará una fusión de música popular, samba, soul y jazz el mismo día.

El dúo chileno-español Emilia y Pablo se presentará en el GAM el viernes 16 de enero, combinando folklore hispanoamericano y flamenco. La música infantil también tendrá su espacio con Los Frutantes en Estación Central durante el fin de semana. El miércoles 21, Daniel Muñoz y los Concho’e Vino llevarán el sabor de la cueca, y el jueves 22, Valerie Ekoume & The Elephants se unirán a la Banda Celta Danzante. El ciclo culminará el domingo 25 con un concierto del pianista y compositor chileno de jazz, Sebastián Castro. Además, el sábado 17 se estrenará una obra musical en el Teatro Camino, titulada “Bere en concierto”, que recorrerá un repertorio que incluye canciones de Juan Gabriel a Charly García.